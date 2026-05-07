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    Lula e Trump tiveram conversa “amistosa” e discutiram relações bilaterais na sexta-feira

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Americano fez elogios ao brasileiro durante ligação e disse “I love you” para petista, segundo fontes

    A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Casa Branca nesta quinta-feira (07) foi acertada durante uma conversa por telefone com Donald Trump na sexta-feira (01).

    Segundo relatos ouvidos pela CNN por fontes, os dois presidentes tiveram uma conversa “amistosa” e tocaram em temas preparatórios para o encontro presencial.

    Boa parte do diálogo foi sobre ideias de cooperação entre os dois países contra o crime organizado e o tráfico de drogas. Temas espinhosos ficaram de fora da conversa telefônica, vista como bastante promissora pelo governo brasileiro.

    Foi de Trump a iniciativa, segundo interlocutores brasileiros. Ao final, Trump teria disparado “I love you” para o presidente Lula.

    O petista será recebido por Donald Trump às 11h15 desta quinta-feira, no horário de Washington.

    A expectativa é para que a reunião seja breve e seja procedida por uma fala rápida dos dois presidentes com a imprensa na Casa Branca.

    Lula encerra a agenda com um almoço com o americano, previsto para 11h45.

    À tarde, o presidente brasileiro deve dar uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil em Washington.

    A agenda é tratada como uma visita de trabalho e não de Estado, o que justifica, segundo diplomatas, a programação encurtada.

    Com informações CNN Brasil

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