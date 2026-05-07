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    Itaquiraí conquista 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026 com projeto inovador Casa do Mel

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A gestão municipal de Itaquiraí segue colhendo resultados importantes, fruto de uma administração pautada na responsabilidade e transparência. Nesta semana, o município conquistou o 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2026, em Mato Grosso do Sul, na categoria Empreendedorismo Rural.
    O reconhecimento foi alcançado por meio do projeto Casa do Mel, iniciativa que vem fortalecendo a cadeia produtiva da apicultura no município. A ação tem contribuído diretamente para a organização do setor, agregação de valor ao produto e ampliação de mercados para os pequenos produtores.
    “Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo, investindo em iniciativas que geram oportunidades e valorizam o produtor rural. A Casa do Mel é um exemplo de como é possível transformar a realidade no campo com organização, apoio e valorização de quem produz”, destacou o prefeito Thalles Tomazelli.
    A administração do prefeito Thalles e do vice-prefeito Dr. Bruno segue investindo em políticas públicas eficientes, que gerem resultados concretos e promovam mais qualidade de vida aos produtores da agricultura familiar.
    Com informações Panorama do MS
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