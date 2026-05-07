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    Clima: Frente fria avança e provoca chuvas intensas em grande parte do Brasil

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Uma frente fria associada a áreas de instabilidade deve mudar o tempo em grande parte do Brasil a partir desta quinta-feira (7), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O avanço do sistema pela Região Sul nos próximos dias deve provocar chuvas intensas, rajadas de vento, queda acentuada nas temperaturas e até a primeira friagem amazônica de 2026.

    Segundo o Inmet, a frente fria começa a atuar pelo sul do Rio Grande do Sul ainda na manhã de quinta-feira, com previsão de acumulados de chuva de até 50 milímetros, principalmente na região de Uruguaiana.

    Também há risco de queda de granizo no centro-sul gaúcho e rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h na região metropolitana de Porto Alegre durante a noite. As temperaturas máximas devem ficar em torno de 15°C em áreas do sul e oeste do estado.

    Na sexta-feira (8), o sistema avança sobre Santa Catarina, Paraná e o sudoeste de Mato Grosso do Sul, mantendo as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. No litoral do Rio Grande do Sul, os ventos podem atingir até 70 km/h. As máximas não devem ultrapassar os 21°C em grande parte da Região Sul e no sudoeste sul-mato-grossense.

    Já no sábado (9), a frente fria alcança São Paulo e Mato Grosso do Sul, reforçando a condição de chuva e derrubando ainda mais as temperaturas. Os maiores acumulados devem ser registrados em Santa Catarina, sul do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, com volumes próximos de 40 milímetros. No centro-sul paranaense, a máxima prevista é de apenas 15°C.

    De acordo com o instituto, no domingo (10), a massa de ar frio avança pelo continente e chega ao centro-sul de Rondônia. No sudoeste do estado, a temperatura máxima prevista é de 20°C.

    O frio mais intenso deve atingir a Região Sul, onde as máximas não devem passar dos 16°C. Na Serra Catarinense, os termômetros podem marcar apenas 12°C. Também há previsão de geada entre o sudoeste do Paraná e o centro-oeste de Santa Catarina.

    Na segunda-feira (11), a massa de ar frio deve alcançar áreas entre o Sul Fluminense e o Acre, passando por Rondônia, Cuiabá, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. Em Rio Branco (AC), a mínima prevista é de 18°C, enquanto em Bauru (SP) os termômetros podem chegar aos 11°C.

    Ainda segundo o Inmet, há possibilidade de geada em todos os estados da Região Sul e também no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a previsão é de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

    TV Tribuna com informações da EBC

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