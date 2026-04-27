PRF apreende 12 toneladas de drogas ilegais em carga de soja, em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da delegacia de Dourados fez neste sábado (25), durante a Operação Cavalo de Troia a maior apreensão de maconha do ano. Foram ao todo 12 toneladas da droga que estava sendo transportada em uma carreta com carga de soja.

Segundo o Serviço de Inteligência da PRF, a soja e a maconha foram carregadas em Ponta Porã.

O motorista morador no Rio Grande do Sul foi interceptado na BR-163 entre Dourados e Caarapó e, em uma vistoria, a droga foi descoberta. Ele foi, juntamente com a carreta e a maconha, para a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados e autuado em flagrante.

No âmbito da Operação Cavalo de Troia, o Exército Brasileiro participa com a logística, o que segundo o Chefe da PRF em Dourados, Waldir Brasil tem sido de suma importância para os resultados obtidos até o momento.

Fonte: Líder News