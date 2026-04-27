segunda-feira,
27/04/2026
Mais
    InícioNotíciasBrasil / MundoPRF apreende 12 toneladas de drogas ilegais em carga de soja, em...
    DestaqueNotíciasBrasil / MundoCidadesRegiãoPolicial

    PRF apreende 12 toneladas de drogas ilegais em carga de soja, em Dourados

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da delegacia de Dourados fez neste sábado (25), durante a Operação Cavalo de Troia a maior apreensão de maconha do ano. Foram ao todo 12 toneladas da droga que estava sendo transportada em uma carreta com carga de soja.

    Segundo o Serviço de Inteligência da PRF, a soja e a maconha foram carregadas em Ponta Porã.

    O motorista morador no Rio Grande do Sul foi interceptado na BR-163 entre Dourados e Caarapó e, em uma vistoria, a droga foi descoberta. Ele foi, juntamente com a carreta e a maconha, para a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados e autuado em flagrante.

    No âmbito da Operação Cavalo de Troia, o Exército Brasileiro participa com a logística, o que segundo o Chefe da PRF em Dourados, Waldir Brasil tem sido de suma importância para os resultados obtidos até o momento.

    Fonte: Líder News

    Artigo anterior
    PM prende após invasão de fazenda em Amambai
    Próximo artigo
    JAPORÃ 34 ANOS: Malaquias entrega escrituras a empresários que investirão na agroindústria

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: