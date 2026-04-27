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    Empresário Jair Zago, cofundador da Zaeli, morre aos 79 anos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Foi velado e sepultado neste domingo (26), em Umuarama — conhecida como a Capital da Amizade — o empresário Jair Zago, de 79 anos, um dos sócios-fundadores da Alimentos Zaeli.

    Jair enfrentava um tumor no cérebro e estava internado em um hospital de Florianópolis, onde teve a morte confirmada. O corpo foi trasladado para Umuarama, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.

    O empresário era o mais velho de nove irmãos e, ao lado da família, construiu uma trajetória de destaque no setor alimentício. A história da empresa começou ainda na década de 1960, com uma produção familiar que, ao longo dos anos, cresceu e se consolidou como a Zaeli — hoje uma marca reconhecida em todo o Brasil.

    Jair Zago deixa esposa, filhos, familiares e amigos enlutados.

     

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