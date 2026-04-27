JAPORÃ 34 ANOS: Malaquias entrega escrituras a empresários que investirão na agroindústria

-Ação institucional de Governo em apoio à agroindustrialização marca a realização da 5ª Expo Japorã Agrishow-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

Um dos momentos mais marcantes da 5ª Expo Japorã Agrishow, festa comemorativa dos 34 anos de Japorã foi registrado na noite de sábado (25-04). O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) chamou ao palco os empresários que estarão investindo na abertura de empresas no município, e entregou as escrituras definitivas das áreas onde as agroindústrias serão instaladas.

Malaquias não conseguiu esconder sua emoção afirmando: “Quis Deus que este momento tão esperado e sonhado há anos por todos nós, acontecesse em nosso mandato de prefeito. Mas, para que este momento chegasse, o ex-prefeito Paulo Franjotti lutou muito e fez a aquisição da área. Hoje entregamos o documento aos empresários que decidiram investir em Japorã. A todos, ao ex-prefeito Paulão, aos atuais vereadores e ex-vereadores e aos empresários que depositam confiança em nossa gestão o meu agradecimento em nome de toda a população japoraense”, afirmou o prefeito de Japorã.

A manifestação de contentamento, de cumprimento do dever institucional e de luta constante pelo desenvolvimento de Japorã também foram destacados pela vice-prefeita Ana Cristina Teodoro (Aninha) e, falando em nome de todos os vereadores, pelo presidente do Legislativo, Gabriel José Klasmann.

Receberam as escrituras para instalação de empreendimentos em Japorã, a TS Fertilizantes Ltda (Petra Fertilizantes), sendo uma área de 2,42 hectares, significando um incentivo com investimento direto dos cofres públicos da Prefeitura de Japorã no valor de R$ 235 mil. No local será implantada uma fábrica de fertilizantes agro mineral, gerando cerca de 40 empregos diretos no município, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região e oferecendo novas oportunidades para a população local.

O prefeito Malaquias destacou o empresário Rodrigo Farias do Santos, o Botina, que instalará em Japorã a MS Fish, a quem entregou a escritura de uma área de 10 mil metros. O incentivo do Município na doação da área é de R$ 94.034,00, para a implantação de um frigorífico de peixes que atuará no processamento de proteína animal. Em produção, serão abatidos inicialmente 3 toneladas de peixe por dia, especificamente na agroindustrialização de tilápia, captando a produção de peixes em Japorã, Eldorado e demais municípios do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

O prefeito Vitor Malaquias teceu agradecimentos especiais ao presidente da Aviconsul (Associação dos Avicultores do Cone Sul) Claudio Posser, por atuar firmemente na expansão da avicultura em Japorã e, sobretudo, por ser exemplo e incentivar mais produtores. Neste contexto, justificou a doação de uma área para a construção da sede própria da entidade que está agregando produtores de frango de corte com mais de 300 barracões nos municípios de Japorã, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas e Amambai, Paranhos e Juti.

“A população sempre pediu a geração de empregos em nosso município. Iniciamos o cumprimento deste sonho ao incentivar estes empresários que hoje recebem as escrituras das áreas. É o primeiro passo que damos efetivamente para transformar Japorã em um polo de oportunidades. Tudo isso com o decisivo apoio da Câmara, e garantia de incentivos do Governo do Estado. Vamos continuar empenhados na busca de geração de empregos para nossa gente”, enfatizou Malaquias que acompanhado pelo superintendente da Prefeitura, Paulo Franjotti, vice-prefeita Aninha, e vereadores entregou as escrituras das áreas anunciadas, abrindo oficialmente o parque empresarial de Japorã sob aplausos da população que prestigiou a 5ª Agrishow, festa do 34 anos de Japorã.

Fotos: © Roney Minella/Caíque Fernandes/PMJ