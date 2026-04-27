Força integrada apreende mais de 2,5 toneladas de maconha em caminhão na BR-277

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná apreendeu mais de 2,5 toneladas de maconha na manhã deste domingo, 26, na BR-277, em Guarapuava. A ação ocorreu por volta das 11h30 durante fiscalização de rotina.

Participaram da operação equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Batalhão de Polícia de Fronteira e da Polícia Federal. A abordagem foi realizada em um caminhão que transitava pela rodovia.

Durante a fiscalização, o condutor, de 41 anos, apresentou nervosismo elevado. Ele deu respostas desconexas e não soube informar com precisão a origem e o destino da carga.

Diante das inconsistências, os policiais solicitaram a documentação fiscal do transporte. Em seguida, abriram o compartimento de carga do caminhão para verificação.

No interior do baú, a equipe encontrou diversos tabletes de maconha. A droga totalizou aproximadamente 2.580 quilos, segundo a estimativa inicial feita no local.

Questionado, o motorista afirmou que carregou o veículo em Foz do Iguaçu. Ele disse ainda que o destino da carga seria Curitiba.

Diante da confirmação do transporte de droga, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com o caminhão e a carga, à delegacia da Polícia Federal em Guarapuava.

A Ficco no Paraná reúne forças de segurança estaduais e federais. O grupo é composto pela Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos no transporte da droga.

Fonte: O Bemdito