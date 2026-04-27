Guaíra – Assalto na BR-163: vítimas são mantidas em milharal e criminosos levam veículo e R$ 80 mil via PIX

Na manhã de domingo (26), por volta das 7h30, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de veículo na rodovia BR-163, nas proximidades da Comunidade Rural do Cruzeirinho.

No local, em contato com as vítimas, os policiais foram informados de que elas trafegavam em uma caminhonete VW/Amarok, de cor prata, no sentido sul da rodovia, quando foram abordadas por um veículo Fiat/Siena, de cor preta, que utilizava sinais luminosos semelhantes aos de viaturas policiais.

Segundo relato, os criminosos renderam as vítimas e as mantiveram em um milharal por cerca de duas horas. Durante esse período, os autores realizaram diversos pagamentos via PIX, totalizando R$ 80 mil. Além disso, foram levados a caminhonete, três relógios, uma aliança e dois notebooks.

As vítimas ainda relataram que ao menos três indivíduos participaram da ação, todos encapuzados, sendo um deles descrito como magro e alto.

Após o atendimento, foi confeccionado o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil de Guaíra, responsável pela investigação e demais providências.

Redação Portal Guaíra