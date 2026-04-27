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    Guaíra – Assalto na BR-163: vítimas são mantidas em milharal e criminosos levam veículo e R$ 80 mil via PIX

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Na manhã de domingo (26), por volta das 7h30, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de veículo na rodovia BR-163, nas proximidades da Comunidade Rural do Cruzeirinho.

    No local, em contato com as vítimas, os policiais foram informados de que elas trafegavam em uma caminhonete VW/Amarok, de cor prata, no sentido sul da rodovia, quando foram abordadas por um veículo Fiat/Siena, de cor preta, que utilizava sinais luminosos semelhantes aos de viaturas policiais.

    Segundo relato, os criminosos renderam as vítimas e as mantiveram em um milharal por cerca de duas horas. Durante esse período, os autores realizaram diversos pagamentos via PIX, totalizando R$ 80 mil. Além disso, foram levados a caminhonete, três relógios, uma aliança e dois notebooks.

    As vítimas ainda relataram que ao menos três indivíduos participaram da ação, todos encapuzados, sendo um deles descrito como magro e alto.

    Após o atendimento, foi confeccionado o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil de Guaíra, responsável pela investigação e demais providências.

    Redação Portal Guaíra

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