ANIVERSÁRIO DE 61 ANOS DO MUNICÍPIO SERÁ CELEBRADO EM GRANDE ESTILO COM A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOIGUATEMI 2026.

Iguatemi, completará 61 anos de emancipação política no próximo dia 08 de maio. A atual administração municipal sob a gestão do Prefeito Lídio Ledesma, a preparou uma grandiosa festa para celebrar o aniversário do Município. Com uma programação festiva diversificada, a 3ª EXPOIGUATEMI-2026, este ano contará com shows de artistas de renome nacional. Entre eles, Eduardo Costa, a dupla Gian & Giovani, Matheus & Lorenzo, Bruninho & Davi, Leo & Raphael. Serão 04 dias de festa, do dia 30 até 03 de maio. Também acontecerá a “MARCHA PARA JESUS”. A festividade será realizada no Estádio Municipal “Adão Mendes”.

O Prefeito Lídio Ledesma e toda a administração, destacam que a população iguatemiense merece comemorar o aniversário do Município com uma grandiosa festa. E, para isso, a organização está se empenhando ao máximo, preparando uma programação que reúna vários eventos para festejar de forma especial, os 61 anos de Iguatemi.

Entre as várias atrações, fazem parte da agenda: Parque de Diversões, Exposição de veículos, Rodeio, Prova dos 3 Tambores, Torneio Racial de Bezerros e Novilhas, Costelão no fogo de chão. Uma grande estrutura está sendo montada para os shows musicais, e as outras atrações. Praça de alimentação com muitas barras barracas servindo variadas comidas e bebidas para recepcionar, tanto pessoas da área urbana, quanto dos assentamentos, sítios e fazendas e, também, pessoas vindas de outros Municípios.