PM prende após invasão de fazenda em Amambai

“O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) acompanha a situação por meio do seu Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiárias Indígenas (DEMED), dentro de suas competências institucionais de garantia e promoção dos direitos indígenas. Representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública se deslocaram ao local para a mediação do conflito e esclarecimentos acerca do ocorrido. A pasta aguarda mais informações para o acionamento dos órgãos responsáveis e qualificação de eventuais violências e violações de direitos por parte das forças policiais do Estado em relação aos indígenas”.