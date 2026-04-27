47ª Festa das Nações de Guaíra começa nesta quinta (30) com shows e atrações culturais

A cidade de Guaíra entra no clima de celebração multicultural a partir desta quinta-feira (30), com o início da 47ª Festa das Nações, um dos eventos mais tradicionais do Oeste do Paraná.
A programação segue até domingo (3), reunindo milhares de visitantes em quatro dias de música, gastronomia e integração entre diferentes culturas.
Realizada no Centro Náutico Marinas, a festa é considerada uma das maiores iniciativas filantrópicas do Estado, com o objetivo de promover a cultura e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para entidades assistenciais do município.
Entre os principais atrativos estão os shows nacionais, que prometem movimentar o público todas as noites.
A abertura, nesta quinta-feira, terá a dupla Edson & Hudson às 23h.
Na sexta-feira (1º), sobe ao palco Mayck & Lyan;
No sábado (2), a animação fica por conta de Danilo & Davi;
E o encerramento, no domingo, será com Zezé Di Camargo & Luciano, a partir das 21h30.
Além da programação musical, a Festa das Nações oferece uma ampla variedade de comidas típicas representando diferentes países, parque de diversões, exposição do comércio e indústria local e apresentações culturais.
Outro destaque é o tradicional Show de Prêmios, que reforça o caráter solidário do evento. Em 2026, a iniciativa contará com sorteios que totalizam R$ 100 mil, com recursos destinados integralmente a entidades assistenciais de Guaíra.
Com forte participação da comunidade e expectativa de grande público, a 47ª Festa das Nações reafirma sua importância como evento cultural, turístico e social, consolidando Guaíra como referência regional em festividades que unem entretenimento e solidariedade.
Fonte: Portal Guaíra