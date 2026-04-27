47ª Festa das Nações de Guaíra começa nesta quinta (30) com shows e atrações culturais

A cidade de Guaíra entra no clima de celebração multicultural a partir desta quinta-feira (30), com o início da 47ª Festa das Nações, um dos eventos mais tradicionais do Oeste do Paraná.

A programação segue até domingo (3), reunindo milhares de visitantes em quatro dias de música, gastronomia e integração entre diferentes culturas.

Realizada no Centro Náutico Marinas, a festa é considerada uma das maiores iniciativas filantrópicas do Estado, com o objetivo de promover a cultura e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para entidades assistenciais do município.

Entre os principais atrativos estão os shows nacionais, que prometem movimentar o público todas as noites.

A abertura, nesta quinta-feira, terá a dupla Edson & Hudson às 23h.

Na sexta-feira (1º), sobe ao palco Mayck & Lyan;

No sábado (2), a animação fica por conta de Danilo & Davi;

E o encerramento, no domingo, será com Zezé Di Camargo & Luciano, a partir das 21h30.

Além da programação musical, a Festa das Nações oferece uma ampla variedade de comidas típicas representando diferentes países, parque de diversões, exposição do comércio e indústria local e apresentações culturais.

Outro destaque é o tradicional Show de Prêmios, que reforça o caráter solidário do evento. Em 2026, a iniciativa contará com sorteios que totalizam R$ 100 mil, com recursos destinados integralmente a entidades assistenciais de Guaíra.

Com forte participação da comunidade e expectativa de grande público, a 47ª Festa das Nações reafirma sua importância como evento cultural, turístico e social, consolidando Guaíra como referência regional em festividades que unem entretenimento e solidariedade.

Fonte: Portal Guaíra