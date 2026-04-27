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    Suspeito de executar estudante em conveniência é preso com arma e drogas em Naviraí

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Juliana Aguiar/O Estado Online – 

    Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (26), o suspeito de assassinar o estudante João Vitor Silva da Fonseca, de 25 anos, em Naviraí. Glauber Miranda Tinoco, de 29 anos, foi localizado no distrito de Guassulândia, a cerca de 84 quilômetros do município.

    O crime ocorreu na madrugada do dia 25 de abril, em frente a uma conveniência na região central da cidade.

    De acordo com a polícia, os militares receberam informações de que Glauber estaria escondido em uma residência no distrito. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e arremessou uma mochila.

    Após perseguição, o suspeito foi alcançado e detido. Dentro da mochila, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 39 papelotes de cocaína, aproximadamente 380 gramas de crack e uma balança de precisão. Conforme relato policial, Glauber teria confessado o homicídio e afirmou que utilizou a arma apreendida para matar a vítima.

    Foto: reprodução/Tá Na Mídia Naviraí

    Ele foi encaminhado à delegacia de Naviraí, onde permanece à disposição da Justiça.

    Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da execução. João Vitor conversava com um motorista na calçada do estabelecimento quando foi surpreendido pelo autor, que sacou a arma e efetuou um disparo na cabeça.

    Mesmo ferido, o estudante ainda tentou reagir, entrando em luta corporal com o suspeito. Durante o confronto, ambos caíram sobre uma lixeira, momento em que o agressor efetuou novos disparos, todos direcionados à cabeça da vítima. Após se afastar, ele retornou e realizou mais um tiro contra o jovem já caído.

    O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas João Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

    Após o assassinato, o suspeito obrigou um motorista de aplicativo a auxiliá-lo na fuga, mantendo-o sob ameaça enquanto percorriam ruas da cidade e uma rodovia estadual. Em determinado momento, ele desembarcou na MS-141 e entrou em outro veículo que dava apoio à evasão.

    O caso foi registrado como homicídio qualificado, além de sequestro e cárcere privado, e segue sob investigação.

    Histórico criminal

    Glauber já possuía extensa ficha criminal, com registros por tentativa de homicídio, homicídio, tráfico de drogas, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Ele também era considerado foragido da Justiça e suspeito de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

    Entre os antecedentes, consta a execução de um adolescente de 17 anos em 2014, dentro do banheiro de um bar, crime que ele confessou à época. Mais recentemente, em novembro de 2025, tentou matar um homem de 35 anos em outro estabelecimento no centro de Naviraí. Apesar de ter a prisão preventiva decretada, não havia sido localizado até então.

    A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

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