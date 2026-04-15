Operação da PF mira lavagem bilionária e prende MCs Poze do Rodo e Ryan SP

Uma operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira (15) levou à prisão dos MCs Poze do Rodo e Ryan SP, no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro com atuação no Brasil e no exterior.

Batizada de Narco Fluxo, a ofensiva mobiliza mais de 200 policiais e conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo. A apuração é resultado de investigações anteriores que identificaram um grupo suspeito de estruturar mecanismos para ocultar a origem de recursos.

Ao todo, a Justiça Federal em Santos (SP) expediu 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão. As medidas são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Além das prisões e buscas, foram determinadas ações para bloquear bens e limitar atividades empresariais ligadas aos investigados, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro sob suspeita e resguardar valores.

Segundo informações da CNN Brasil, Poze do Rodo foi detido em sua residência, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. Entre as estratégias apontadas estão transações de alto valor, circulação de dinheiro em espécie e uso de criptoativos para dificultar o rastreamento dos recursos.

As investigações continuam. Os envolvidos podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

As defesas dos dois artistas afirmaram não ter acesso ao processo, que tramita sob sigilo. Os advogados de Poze disseram que irão se manifestar após conhecer o conteúdo da decisão judicial. Já a defesa de Ryan SP declarou que, sem acesso aos autos, não pode comentar o caso neste momento.

Veja nota na íntegra:

“A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada.”

(Com informações da CNN Brasil)