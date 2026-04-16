Nova tecnologia une iPhone e Android em videochamadas via operadora sem WhatsApp

A GSMA, associação global de operadoras de telecomunicações, finalizou a especificação do RCS Universal Profile 4.0. O padrão prevê videochamadas em alta definição entre iPhones e Androids diretamente pelo sinal da operadora, sem depender do WhatsApp, Zoom ou qualquer outro app de terceiros.

O recurso central é o MIVC, que permite iniciar uma videochamada direto de uma conversa de texto. O padrão também adiciona suporte para entrar em uma chamada em andamento caso o usuário perca o toque inicial, além de sincronização de registros de chamadas.

Outros recursos trazem novidades para o app de SMS padrão dos telefones: formatação de texto com negrito, itálico e tachado, além de uma nova forma de envio de mídia; os dispositivos se identificam antes do envio para escolher o melhor formato e evitar a compressão que degradava as imagens no MMS.

Google e Apple podem ser entrave

O maior obstáculo, porém, não é técnico. Apple e Google precisam chegar a um acordo, e nenhuma das duas tem incentivo claro para isso.

A Apple adotou o RCS por pressão regulatória da União Europeia, e a implementação no iOS 18 é considerada básica demais. Erros de entrega de mensagens entre iPhone e Android ainda acontecem com frequência. Adicionar vídeo em tempo real sobre essa base é um desafio considerável.

Há ainda o problema dos codecs. A Apple aposta no H.265 para o FaceTime, enquanto o ecossistema Android frequentemente prefere alternativas como VP9 ou AV1 para evitar questões de licenciamento.

FaceTime, da Apple, é conhecido por funcionar bem entre os dispositivos da marca (Imagem: Tabitha Turner/Unsplash)

Assim, se a negociação automática entre os dispositivos falhar, a chamada cai para qualidade inferior, o que contradiz o objetivo do novo padrão.

Diferencial é funcionar de forma independente

Por fim, existe uma questão prática, já que o WhatsApp, o Signal e o Telegram já resolveram o problema de videochamadas entre plataformas há anos, com infraestrutura própria que independe de operadora ou sistema operacional, mas precisa de uma boa conexão com a internet.

No entanto, é importante ressaltar que o RCS 4.0 chega com uma proposta relevante, que oferece uma gama maior de opções para os usuários ao funcionar independentemente do dispositivo ou ecossistema.

Para os usuários do WhatsApp Web, neste ano o aplicativo passou a receber chamadas de vídeo. O movimento mostra como as empresas de tecnologia estão cada vez mais focadas em expandir a comunicação entre usuários.

Fonte: GSMA