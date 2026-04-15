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    Alta da energia preocupa governo e reacende debate sobre adiar reajustes

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Estratégia já foi usada no passado e terminou em tarifas mais altas para consumidor

    Com a alta de alimentos e transportes provocada pela disparada do petróleo, o governo se prepara para lidar com mais um golpe sobre a renda das famílias: o reajuste das tarifas de energia elétrica.

    Para evitar o impacto negativo que esse aumento na conta de luz pode trazer sobre o sentimento dos consumidores — que também são eleitores —, medidas para postergar o reajuste já entraram na pauta.

    Uma delas seria a concessão de crédito para as distribuidoras, como forma de bancar os custos mais altos e permitir que as concessionárias deixem o repasse apenas para o ano que vem.

    A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) estima que, seguindo o padrão dos últimos anos, a conta de luz do brasileiro fique cerca de 8% mais cara neste ano — enquanto a projeção para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) está em 4,71%, segundo a última pesquisa Focus.

    Essa conta considera os custos mais elevados de geração e transmissão de energia, além do peso dos tributos que compõem a tarifa.

    Fonte: CNN Brasil

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