Guaíra – Festa das Nações define regras de entrada para menores

A Festa das Nações de Guaíra inicia em 30 de abril com regras específicas de segurança para menores, conforme portaria da Vara da Infância. O evento ocorre na área de camping e rampa do Rio Paraná, buscando filantropia e integração cultural. Segundo os organizadores, as medidas visam proteger as famílias presentes.

Conforme as normas judiciais, crianças com menos de 12 anos necessitam obrigatoriamente da companhia dos pais ou responsáveis legais para acessar o recinto. Adolescentes entre 12 e 16 anos também devem estar acompanhados ou possuir autorização formal. Para a Vara da Infância, o controle rigoroso previne situações de risco imprevistas.

Jovens com idade entre 16 e 18 anos incompletos podem circular desacompanhados, mas precisam apresentar documento com firma reconhecida ou assinatura eletrônica. Segundo a portaria oficial, uma via do termo ficará retida na portaria do evento. Os organizadores reiteram que a documentação é indispensável para o acesso de todo jovem.

A portaria reforça a proibição absoluta de venda e consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade durante a festividade. O Conselho Tutelar e forças de segurança realizarão fiscalização constante em todos os setores. Na visão das autoridades, a vigilância garante um ambiente familiar saudável para os turistas e moradores locais.

A programação musical começa às 23h com Edson e Hudson no dia 30 de abril, seguidos por outros artistas sertanejos renomados. Mayck e Lyan cantam em 1º de maio, enquanto Danilo e Davi se apresentam no dia 2. Para a organização, a grade de shows atrai grande público regional ao município paranaense.

O encerramento da festa ocorre no dia 3 de maio com a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, em horário antecipado às 21h30. De acordo com os promotores, o ajuste facilita o retorno do público e mantém a ordem. O site oficial disponibiliza os termos de responsabilidade necessários para download imediato.

Segundo os proprietários e organizadores, o cumprimento das regras é fundamental para preservar o caráter solidário e acolhedor do evento. A intenção é que a celebração ocorra sem incidentes graves, valorizando a cultura local. Para a comunidade guairense, a festa representa o ápice do calendário turístico e da união entre povos.

Portal Guaíra via Assessoria