JAPORÃ: Prefeitura prepara local e infraestrutura para o II Congresso Evangélico na Aldeia Porto Lindo

-Evento será no próximo domingo como parte da celebração do Dia dos Povos Indígenas-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

Em um gesto que reafirma o compromisso com a valorização cultural e o bem-estar social da comunidade indígena, a Prefeitura de Japorã, sob a gestão “Amor pelo nosso povo”, mobiliza uma grande estrutura para a realização do II Congresso Unificado das Igrejas Evangélicas da Aldeia Porto Lindo ‘Yvi Katu’. O evento, que acontece neste domingo (19/04), será um dos pontos altos das celebrações pelo Dia dos Povos Indígenas.

Infraestrutura e Apoio Total

Por determinação do prefeito Vitor Malaquias, diversas frentes de trabalho foram acionadas para garantir que o local esteja impecável. A Secretaria de Obras e o Departamento de Obras e Serviços Públicos realizaram a limpeza completa e a terraplanagem da área. Além da preparação do terreno, a prefeitura disponibilizou tendas e aparelhagem de som, assegurando conforto e qualidade técnica para os fiéis.

“Tudo está sendo preparado conforme a solicitação dos organizadores. É um apoio completo, que envolve desde maquinário até a logística com instalação das tendas”, destacou Leomar Rodrigues (Marão), diretor de Cultura. Ele fez questão de destacar as ações de apoio que estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura sob o comando do secretário Renner Ramos, pela equipe do Departamento de Serviços Públicos liderada pelo diretor Possidônio Pereira Filho e demais servidores públicos de Japorã.

União e Resgate de Valores

O Congresso promete ser um marco histórico de união, reunindo pastores e fiéis de mais de 40 igrejas de diferentes denominações. Com início às 9h, a programação contará com pregações e apresentações musicais focadas na fé cristã e nos bons costumes.

“Para nós, este congresso é mais do que um evento religioso. Apoiamos a ação para reforçar o objetivo de se promover a harmonia e o resgate moral dentro da reserva. Incentivamos o encontro investindo em eventos como este que tragam paz e fortalecimento para as famílias da Aldeia Porto Lindo”, justificou o prefeito Vitor Malaquias.