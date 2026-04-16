Polícia Federal e BPFRON localizam droga escondida em painel de carro em Guaíra

Uma ação integrada entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) resultou na apreensão de aproximadamente 15 quilos de haxixe e na prisão de um homem, em Guaíra. A droga estava escondida em um compartimento oculto no painel de um veículo abordado pelas equipes.

Conforme as informações, por volta da abordagem, os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram um veículo Chevrolet Onix LT, de cor azul, que apresentava um dos faróis inoperante. Ao passar pela equipe, o condutor demonstrou nervosismo e comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, com o apoio do cão farejador “Ollie”, do canil do BPFRON, houve indicação para a presença de entorpecentes no veículo.

Na sequência, foi realizada uma busca minuciosa, sendo localizado um compartimento oculto, conhecido como fundo falso, no painel do automóvel. No local, estavam cerca de 30 tabletes de haxixe, que totalizaram aproximadamente 15 quilos da substância.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Ainda segundo as informações, a apreensão representa um prejuízo estimado em cerca de R$ 490 mil ao crime organizado na região.

Fonte: Ponto da Notícia