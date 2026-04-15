Homem morre após acidente com moto em Guaíra

Um homem de 67 anos morreu após um grave acidente registrado na tarde de terça-feira (14), em Guaíra. A vítima conduzia uma motocicleta Kenton quando perdeu o controle e colidiu contra uma árvore no canteiro central da Avenida Martin Luther King, via que liga o Centro à Vila Eletrosul.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar, acionadas por volta das 14h55. No local, socorristas do Samu prestavam atendimento ao condutor, identificado como João Andrade Freitas, que foi encaminhado em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Relatos de pessoas que presenciaram o fato indicam que o motociclista seguia no sentido Vila Eletrosul ao Centro quando teria passado mal antes de perder o controle da direção, vindo a atingir a árvore no canteiro central da avenida.

Na UPA, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, tendo o óbito confirmado pouco depois. O corpo de João foi encaminhado ao IML de Toledo.

Durante a verificação da motocicleta de origem paraguaia, os policiais militares constataram que o motor instalado pertencia a outro veículo, uma Honda CG 150 Titan, sem registro de furto ou roubo. O caso foi comunicado à Polícia Civil, e a moto foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia