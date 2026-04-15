Vítima de feminicídio é desenterrada e corpo apresenta sinais de necrofilia

Vítima de feminicídio no domingo passado (12/4), em Eldorado, Vera Lúcia da Silva, 41, teve o corpo desenterrado do cemitério da cidade entre a noite de ontem (14/4) e a madrugada desta quarta-feira (15/4). Além disso, há sinais de necrofilia no cadáver.

As informações foram confirmadas pela Polícia Civil ao Dourados News e o caso, registrado na delegacia local como Vilipêndio à Cadáver e Violação de Sepultura.

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta, um veículo da perícia se deslocou até o cemitério para dar início às investigações.

Até o momento, ninguém foi preso e a polícia atua para identificar os suspeitos.

O caso

Vera Lúcia da Silva foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro Valdecir Caetano dos Santos, 56, na noite de domingo. Ela estava na companhia da filha de 9 anos, que presenciou o momento do ataque por parte do homem.

Segundo apurado pela polícia durante as investigações do crime, o casal manteve um relacionamento por aproximadamente 13 anos e estava separado há oito meses.

O histórico apresentava registros anteriores de violência doméstica e a vítima já havia solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro.

“Nós apuramos que, durante esse período que o casal esteve terminado, foram registradas algumas ocorrências de violência doméstica, sendo, inclusive, requisitadas e estavam em vigor algumas medidas protetivas em favor da vítima”, explicou o delegado Robilson Albertoni, responsável pelo caso.

No dia do crime, por volta de 23h50, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o casal morto. Após atirar contra a Vera, Valdecir cometeu suicídio.

Os corpos de ambos foram encontrados no quintal do imóvel.

“Preliminarmente, foi apurado que a vítima chegava em sua residência, em companhia de sua filha, e o autor, o qual não morava mais com ela, veio ao encontro e efetuou dois disparos, tendo a atingido e causando, ali, a sua morte”, afirmou o delegado.

Fonte: Dourados News