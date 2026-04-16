Motorista contratado em Mundo Novo é preso com 200 mil maços de cigarros ilegais na BR-163

Comunicação/PRF –

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas importantes apreensões de ilícitos entre a noite de terça (14) e a manhã de quarta-feira (15), na BR-163, em Marechal Cândido Rondon (PR). As ocorrências somam um prejuízo expressivo ao crime organizado, com a interceptação de quase 200 kg de maconha e uma grande carga de cigarros.

Após perseguição na terça (14), PRF apreende 196 kg de maconha em carro abandonado

Na noite de terça-feira (14), por volta das 22h, policiais realizavam ronda no quilômetro 286 quando um automóvel branco desobedeceu à ordem de parada. Iniciou-se um acompanhamento tático que se estendeu pelo perímetro urbano da cidade. O condutor dirigiu perigosamente, desrespeitando semáforos e sinalizações, até abandonar o veículo e fugir a pé para uma área de mata com um passageiro. No interior do carro, a equipe localizou 196 kg de maconha. O entorpecente e o veículo foram entregues à Polícia Civil local.

Já na manhã de quarta-feira (15), por volta das 06h45, uma equipe PRF abordou um caminhão no quilômetro 291 da mesma rodovia. O condutor admitiu prontamente que transportava cerca de 200 mil maços de cigarros paraguaios. Ele relatou ter sido contratado em Mundo Novo (MS) para levar a carga até Cascavel (PR).

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Guaíra.