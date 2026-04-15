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    NAVIRAÍ: PF, PRF e PM/MS fazem apreensão de 1,6 tonelada de droga

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Ação também recuperou veículos com registro de roubo; homem foi preso em flagrante durante operação

    Naviraí/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, apreendeu cerca de 1,6 tonelada de maconha, além de recuperar dois veículos com registro de roubo e com sinais de adulteração, no domingo (12/4), em Naviraí/MS, município do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

    A ação ocorreu após informações de inteligência indicarem movimentação suspeita em um imóvel da cidade. No local, os policiais identificaram indícios de uso dos veículos para transporte de drogas. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Naviraí.

    Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
    Contato: (67) 3303-5626/5627
    E-mail: cs.srms@pf.gov.br

    Fonte: Panorama do MS

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