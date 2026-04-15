Mundo Novo recebe “Conexão CREA” para fortalecer a engenharia e agronomia local

O município de Mundo Novo se prepara para sediar, nesta quinta-feira, 16 de abril, o evento Conexão CREA. Com o lema “Fortalecendo laços, construindo soluções”, o encontro acontecerá na Câmara de Vereadores, a partir das 18h30, e promete reunir profissionais, estudantes e lideranças do setor.
O evento é uma iniciativa do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), com o apoio da Mútua-MS e da Câmara Municipal de Mundo Novo. O objetivo principal é promover o debate técnico, a valorização profissional e a atualização sobre a legislação vigente.
Programação de Palestras
O Conexão CREA traz um time de especialistas para abordar temas estratégicos:
- Fiscalização e Obras Públicas: O Eng. Eletricista e Auditor do TCE-MS, Fernando Daniel Insaurralde, discutirá a fiscalização e o controle de obras públicas sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
- Marketing Pessoal: O Mestre em Engenharia Agrícola, Jimmy Agro, apresenta a palestra “Você é sua melhor máquina: posicionamento Pessoal Estratégico”.
- Formação de Lideranças: A Eng. Civil e Conselheira do Crea-MS, Isadora do Nascimento, falará sobre as oportunidades para estudantes e recém-formados com o tema “Como ser um CreaJr”.
- Exercício Profissional: O Eng. Agrônomo e Superintendente técnico do Crea-MS, Jason Oliveira, encerra com o painel sobre “Valorização e exercício profissional”.
Serviço
- Evento: Conexão CREA – Mundo Novo
- Data: 16 de abril de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Câmara de Vereadores (Av. Adjalmo Saldanha, 856 – Centro)
- Realização: CREA-MS
O encontro é uma oportunidade ímpar para networking e para que os profissionais da região alinhem suas práticas às novas exigências do mercado e dos órgãos de controle.