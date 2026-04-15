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    Mundo Novo recebe “Conexão CREA” para fortalecer a engenharia e agronomia local

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O município de Mundo Novo se prepara para sediar, nesta quinta-feira, 16 de abril, o evento Conexão CREA. Com o lema “Fortalecendo laços, construindo soluções”, o encontro acontecerá na Câmara de Vereadores, a partir das 18h30, e promete reunir profissionais, estudantes e lideranças do setor.

    O evento é uma iniciativa do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), com o apoio da Mútua-MS e da Câmara Municipal de Mundo Novo. O objetivo principal é promover o debate técnico, a valorização profissional e a atualização sobre a legislação vigente.

    Programação de Palestras

    O Conexão CREA traz um time de especialistas para abordar temas estratégicos:

    • Fiscalização e Obras Públicas: O Eng. Eletricista e Auditor do TCE-MS, Fernando Daniel Insaurralde, discutirá a fiscalização e o controle de obras públicas sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
    • Marketing Pessoal: O Mestre em Engenharia Agrícola, Jimmy Agro, apresenta a palestra “Você é sua melhor máquina: posicionamento Pessoal Estratégico”.
    • Formação de Lideranças: A Eng. Civil e Conselheira do Crea-MS, Isadora do Nascimento, falará sobre as oportunidades para estudantes e recém-formados com o tema “Como ser um CreaJr”.
    • Exercício Profissional: O Eng. Agrônomo e Superintendente técnico do Crea-MS, Jason Oliveira, encerra com o painel sobre “Valorização e exercício profissional”.

    Serviço

    • Evento: Conexão CREA – Mundo Novo
    • Data: 16 de abril de 2026
    • Horário: 18h30
    • Local: Câmara de Vereadores (Av. Adjalmo Saldanha, 856 – Centro)
    • Realização: CREA-MS

    O encontro é uma oportunidade ímpar para networking e para que os profissionais da região alinhem suas práticas às novas exigências do mercado e dos órgãos de controle.

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