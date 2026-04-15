JAPORÃ zera casos de dengue com trabalho intenso e parceria fundamental dos moradores

Secretaria de Saúde pede que população mantenha ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação/PMJ)

Japorã, localizado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, destaca-se na prevenção e combate à doenças transmitidas por mosquitos. De acordo com os dados epidemiológicos mais recentes de 2026, o município registra zero casos confirmados de dengue, um resultado expressivo que coroa a determinação da Gestão Municipal “Amor por nosso Povo”, liderada pelo prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), através da Secretaria Municipal de Saúde.

Este feito não é fruto do acaso, mas sim de um planejamento estratégico rigoroso e ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, o Aedes aegypti.

A Força Tarefa Diária e o Papel dos ACEs

A Secretaria Municipal de Saúde, sob a gestão firme e humanizada de Ivoni Góes Maciel Rosa, mobilizou toda a estrutura da vigilância epidemiológica. O trabalho de campo é intenso e realizado diariamente pela equipe de ACEs (Agentes Comunitários de Endemias), que atua de forma ininterrupta sob a coordenação técnica do Dr. Diego Sampaio.

Os agentes percorrem residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais, realizando a aplicação de larvicidas, orientando os moradores e eliminando potenciais focos de proliferação do mosquito. “Temos trabalhado focados na prevenção. Nosso maior objetivo é não deixar o vetor se desenvolver”, destaca a administração.

Apoio Populacional e o Alerta para a “Vigília Diária”

A secretária Ivoni Góes Maciel Rosa enfatiza que o resultado excelente é uma conquista conjunta. “A população japoraense tem sido nossa maior parceira. A colaboração na eliminação de possíveis criadouros em seus próprios quintais é fundamental. Esse ‘Amor por nosso Povo’ se reflete no cuidado que cada cidadão tem com o seu vizinho e com o bem-estar coletivo”, elogia a secretária.

Contudo, o coordenador das ações, Dr. Diego Sampaio, reforça que a batalha não acabou e o alerta deve ser constante.

“Estamos mantendo vigília diária, orientando e fiscalizando. Temos em nosso município aproximadamente 1.100 imóveis monitorados e pedimos que os moradores continuem atentos e mantendo as ações corriqueiras de prevenção, não deixando acumular água em qualquer tipo de recipiente que sirva para a proliferação de mosquitos”, reforça Diego.

Atenção aos Terrenos Baldios

O alerta do coordenador também se estende aos proprietários de terrenos baldios. Ele pede que a roçada e a limpeza desses ambientes sejam feitas com frequência, pois se tornam locais propícios para a deposição de larvas caso haja entulhos acumulando água.

A Prefeitura de Japorã reitera que manter a cidade livre da dengue é uma responsabilidade de todos. Com a colaboração da população e a dedicação incansável da Secretaria de Saúde, Japorã reafirma seu compromisso com a saúde pública de excelência.