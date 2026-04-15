Guaíra – Saúde convoca pacientes para atendimentos oftalmológicos

O Município de Guaíra orienta pacientes convocados para atendimentos oftalmológicos a comparecerem nas datas e horários agendados, com a guia autorizada.
Em abril, serão realizados atendimentos para escolha de óculos e exames oftalmológicos de pacientes que estavam na fila de espera.
A ausência sem aviso prejudica o andamento dos atendimentos e impede que outras pessoas sejam atendidas.
Caso não possa comparecer, o paciente deve avisar com antecedência o setor de agendamento.
A ação reforça o compromisso com a saúde visual da população, essencial para qualidade de vida e prevenção de doenças.
Portal Guaíra com Assessoria