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    Guaíra – Saúde convoca pacientes para atendimentos oftalmológicos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O Município de Guaíra orienta pacientes convocados para atendimentos oftalmológicos a comparecerem nas datas e horários agendados, com a guia autorizada.

    Em abril, serão realizados atendimentos para escolha de óculos e exames oftalmológicos de pacientes que estavam na fila de espera.

    A ausência sem aviso prejudica o andamento dos atendimentos e impede que outras pessoas sejam atendidas.

    Caso não possa comparecer, o paciente deve avisar com antecedência o setor de agendamento.

    A ação reforça o compromisso com a saúde visual da população, essencial para qualidade de vida e prevenção de doenças.

    Portal Guaíra com Assessoria

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