Guaíra – Saúde convoca pacientes para atendimentos oftalmológicos

O Município de Guaíra orienta pacientes convocados para atendimentos oftalmológicos a comparecerem nas datas e horários agendados, com a guia autorizada.

Em abril, serão realizados atendimentos para escolha de óculos e exames oftalmológicos de pacientes que estavam na fila de espera.

A ausência sem aviso prejudica o andamento dos atendimentos e impede que outras pessoas sejam atendidas.

Caso não possa comparecer, o paciente deve avisar com antecedência o setor de agendamento.

A ação reforça o compromisso com a saúde visual da população, essencial para qualidade de vida e prevenção de doenças.

Portal Guaíra com Assessoria