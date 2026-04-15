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    Torneio de Futebol Indígena de Japorã envolve cerca de 700 atletas masculino e feminino

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Competição realizada pela Prefeitura está sendo disputada no Estádio da Aldeia Porto Lindo Yvy Katu

    Panorama MS –

    A Prefeitura de Japorã, por meio do DME – Departamento Municipal de Esportes, órgão ligado à Secretaria Municipal de Educação, está promovendo uma das maiores competições de futebol da região Cone Sul de MS. Com a participação de cerca de 700 atletas está sendo realizado o Torneio de Futebol de Campo da Semana Indígena – Edição 2026.

    O diretor do DME, Célio Evaristo, informou que 24 equipes masculinas e 12 equipes femininas estão disputando a competição. “Por determinação do prefeito Vitor Malaquias e cumprindo o calendário municipal de esportes, estamos empenhados na organização do torneio. Os jogos estão sendo disputados no Estádio Municipal da Aldeia Porto Lindo com partidas eletrizantes, com muita raça e empenho dos jogadores e jogadoras. A grande final será no próximo domingo, com início às 9 horas”, confirmou Celião.

    “Decidimos investir na realização desta competição dentro da Aldeia Porto Lindo Yvy Katu (Terra Sagrada), como forma de participar diretamente nas festividades da Semana Indígena. Levamos em consideração que mais de 60 por cento de nossa população pertence à esta etnia, que vem contribuindo decisivamente com o desenvolvimento do município”, explicou o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias).

    “Nosso objetivo é propiciar as condições para que todos possam comemorar, participar de atividades esportivas, culturais, educativas, religiosas, sobretudo, divulgar os saberes ancestrais. De um modo geral, estamos incentivando o entretenimento, a confraternização e o lazer em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas”, afirmou Vitor Malaquias.

    AS 36 EQUIPES PARTICIPANTES

    Equipes femininas: Porto Lindense, Jhakarey Poty, Real Porto Lindo, Sport Nova União, Nova Geração, Rosa de Ouro, Posto Dois, FC Posto Central, Garota Porto Lindense, JG Imigrante, Posto Três, e FC Esper

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