Eldorado promove Dia de Campo do Amendoim e incentiva diversificação agrícola

A Prefeitura Municipal de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), promoveu o Dia de Campo do Amendoim, reunindo produtores rurais, técnicos e parceiros para um momento de aprendizado, troca de experiências e incentivo à diversificação da produção agrícola no município.

A ação teve como objetivo apresentar o potencial do cultivo do amendoim como uma nova alternativa para os produtores locais, trazendo conhecimento técnico, inovação e oportunidades de crescimento no campo.

Durante o evento, os participantes puderam acompanhar de perto as práticas de cultivo, manejo e produtividade da cultura, além de receber orientações de especialistas e instituições parceiras, fortalecendo o desenvolvimento sustentável da agricultura em Eldorado.