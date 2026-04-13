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13/04/2026
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    Eldorado promove Dia de Campo do Amendoim e incentiva diversificação agrícola

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Prefeitura Municipal de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), promoveu o Dia de Campo do Amendoim, reunindo produtores rurais, técnicos e parceiros para um momento de aprendizado, troca de experiências e incentivo à diversificação da produção agrícola no município.
    A ação teve como objetivo apresentar o potencial do cultivo do amendoim como uma nova alternativa para os produtores locais, trazendo conhecimento técnico, inovação e oportunidades de crescimento no campo.
    Durante o evento, os participantes puderam acompanhar de perto as práticas de cultivo, manejo e produtividade da cultura, além de receber orientações de especialistas e instituições parceiras, fortalecendo o desenvolvimento sustentável da agricultura em Eldorado.
    A iniciativa demonstra que o trabalho conjunto entre instituições é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar novas oportunidades para o município.
    Fonte: Conesul em Foco
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