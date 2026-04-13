segunda-feira,
13/04/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesBMW colide contra caçamba de entulhos e motorista é socorrido em Guaíra
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    BMW colide contra caçamba de entulhos e motorista é socorrido em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Acidente aconteceu por volta das 8h32, na Avenida Maria José Viana onde um veículo colidiu contra uma caçamba de entulhos instalada na via pública

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (11) no bairro Santa Paula, em Guaíra. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Guaíra após acionamento via Central de Comunicação.

    De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2026/493427, o acidente aconteceu por volta das 8h32, na Avenida Maria José Viana, nº 206. No local, um veículo colidiu contra uma caçamba de entulhos instalada na via pública.

    O condutor do automóvel, identificado como Ricardo Gerônimo, de 41 anos, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

    O veículo envolvido, uma BMW X5 xDrive30d, cor cinza, com placas de Assis Chateaubriand (PR), foi recolhido ao pátio da Guarda Municipal. O proprietário foi devidamente informado sobre os procedimentos adotados.

    Artigo anterior
    Apreensão na Fronteira: Receita Federal apreende R$150 mil em medicamentos ilegais em Mundo Novo
    Próximo artigo
    Eldorado promove Dia de Campo do Amendoim e incentiva diversificação agrícola

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: