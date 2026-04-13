BMW colide contra caçamba de entulhos e motorista é socorrido em Guaíra

Acidente aconteceu por volta das 8h32, na Avenida Maria José Viana onde um veículo colidiu contra uma caçamba de entulhos instalada na via pública

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (11) no bairro Santa Paula, em Guaíra. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Guaíra após acionamento via Central de Comunicação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2026/493427, o acidente aconteceu por volta das 8h32, na Avenida Maria José Viana, nº 206. No local, um veículo colidiu contra uma caçamba de entulhos instalada na via pública.

O condutor do automóvel, identificado como Ricardo Gerônimo, de 41 anos, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O veículo envolvido, uma BMW X5 xDrive30d, cor cinza, com placas de Assis Chateaubriand (PR), foi recolhido ao pátio da Guarda Municipal. O proprietário foi devidamente informado sobre os procedimentos adotados.