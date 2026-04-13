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    Motorista é preso por embriaguez após acidente em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem foi preso no domingo (12) após se envolver em um acidente de trânsito do tipo colisão traseira em Guaíra, ao conduzir veículo sob influência de álcool.
    Segundo a Polícia Militar, a ocorrência envolveu um Citroën C4 e um Chevrolet Onix. Conforme relato dos condutores, o veículo Citroën colidiu na traseira do Onix.
    Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o condutor responsável apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e fala arrastada.
    Foi oferecida a realização do teste do etilômetro, porém o motorista recusou. Diante dos sinais constatados, foi lavrado o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.
    O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis. Também foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
    Fonte: Ponto da Notícia
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