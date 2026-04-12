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    Apreensão na Fronteira: Receita Federal apreende R$150 mil em medicamentos ilegais em Mundo Novo

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    O motorista informou que receberia cerca de R$ 5 mil pelo transporte da carga

    Ponto da Noticia –

    Uma carga de medicamentos contrabandeados foi apreendida durante fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal, na Alfândega de Mundo Novo (MS), na fronteira com o Paraguai.
    Segundo as informações da Receita Federal, a ação contou com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem, os agentes localizaram diversos medicamentos escondidos em compartimentos ocultos do veículo, como painel e para-choque.
    Entre os produtos apreendidos estavam itens voltados ao emagrecimento, anabolizantes e peptídeos, muitos deles sem aprovação sanitária ou com importação proibida ou restrita no Brasil.
    O motorista informou que receberia cerca de R$ 5 mil pelo transporte da carga e relatou ainda que já havia realizado esse tipo de atividade anteriormente. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 150 mil.
    Além da irregularidade na importação, parte dos medicamentos estava armazenada de forma inadequada, o que pode representar riscos à saúde de quem utiliza esse tipo de produto.
    Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.
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