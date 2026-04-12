Apreensão na Fronteira: Receita Federal apreende R$150 mil em medicamentos ilegais em Mundo Novo

O motorista informou que receberia cerca de R$ 5 mil pelo transporte da carga

Ponto da Noticia –

Uma carga de medicamentos contrabandeados foi apreendida durante fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal, na Alfândega de Mundo Novo (MS), na fronteira com o Paraguai.

Segundo as informações da Receita Federal, a ação contou com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem, os agentes localizaram diversos medicamentos escondidos em compartimentos ocultos do veículo, como painel e para-choque.

Entre os produtos apreendidos estavam itens voltados ao emagrecimento, anabolizantes e peptídeos, muitos deles sem aprovação sanitária ou com importação proibida ou restrita no Brasil.

O motorista informou que receberia cerca de R$ 5 mil pelo transporte da carga e relatou ainda que já havia realizado esse tipo de atividade anteriormente. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 150 mil.

Além da irregularidade na importação, parte dos medicamentos estava armazenada de forma inadequada, o que pode representar riscos à saúde de quem utiliza esse tipo de produto.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos cabíveis.