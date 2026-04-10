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    PRF prende dupla em Guaíra com caminhão carregado de cigarros

    willian
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    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira (09), um caminhão carregado com aproximadamente 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ocorreu por volta das 21h, na unidade da PRF na Ponte Ayrton Senna, km 350 da BR-163, no município de Guaíra.
    Durante fiscalização, os policiais abordaram o caminhão VW 24.250. Ao serem questionados sobre o que transportavam, o condutor e seu ajudante afirmaram que o compartimento de carga estava vazio. No entanto, ao vistoriarem o baú, os agentes encontraram centenas de caixas de cigarros de marca estrangeira.
    Os ocupantes confessaram que receberam o veículo já carregado em Mundo Novo (MS) e tinham como destino a cidade de Cascavel (PR). Pelo serviço de transporte.
    Diante do flagrante, os dois homens foram presos e responderão pelo crime de contrabando.
    Fonte: Ponto da Notícia
    | Foto: PRF |

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