PRF prende dupla em Guaíra com caminhão carregado de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira (09), um caminhão carregado com aproximadamente 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem ocorreu por volta das 21h, na unidade da PRF na Ponte Ayrton Senna, km 350 da BR-163, no município de Guaíra.

Durante fiscalização, os policiais abordaram o caminhão VW 24.250. Ao serem questionados sobre o que transportavam, o condutor e seu ajudante afirmaram que o compartimento de carga estava vazio. No entanto, ao vistoriarem o baú, os agentes encontraram centenas de caixas de cigarros de marca estrangeira.

Os ocupantes confessaram que receberam o veículo já carregado em Mundo Novo (MS) e tinham como destino a cidade de Cascavel (PR). Pelo serviço de transporte.

Diante do flagrante, os dois homens foram presos e responderão pelo crime de contrabando.