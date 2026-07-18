Hilux furtada em Umuarama é recuperada horas depois em Itaquiraí

Uma Hilux furtada em Umuarama foi recuperada poucas horas após o crime em uma ação conjunta das forças de segurança. O veículo foi localizado no município de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, e um homem foi preso em flagrante.
Veículo foi recuperado no Mato Grosso do Sul
Após o registro da ocorrência, as informações sobre o furto foram imediatamente repassadas às demais equipes policiais e forças de segurança por meio da rede integrada de comunicação.
Graças à rápida troca de informações e à atuação conjunta entre os órgãos de segurança, a caminhonete foi interceptada e recuperada em Itaquiraí (MS), pouco tempo depois do crime.
A operação também resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de participação no furto. A identidade do detido não foi divulgada.
O veículo deverá ser restituído ao proprietário após os procedimentos legais, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Com informações: O Bemdito