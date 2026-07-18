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19/07/2026
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    Hilux furtada em Umuarama é recuperada horas depois em Itaquiraí

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Uma Hilux furtada em Umuarama foi recuperada poucas horas após o crime em uma ação conjunta das forças de segurança. O veículo foi localizado no município de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, e um homem foi preso em flagrante.

    De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem de 60 anos, informou que havia estacionado sua Toyota Hilux na Avenida Padre José Germano Neto Junior por volta das 19h de sexta-feira (17).
    Ao retornar ao local, por volta das 22h, o proprietário percebeu que a caminhonete havia sido furtada e acionou a polícia.

    Veículo foi recuperado no Mato Grosso do Sul

    Após o registro da ocorrência, as informações sobre o furto foram imediatamente repassadas às demais equipes policiais e forças de segurança por meio da rede integrada de comunicação.

    Graças à rápida troca de informações e à atuação conjunta entre os órgãos de segurança, a caminhonete foi interceptada e recuperada em Itaquiraí (MS), pouco tempo depois do crime.

    A operação também resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de participação no furto. A identidade do detido não foi divulgada.

    O veículo deverá ser restituído ao proprietário após os procedimentos legais, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça.

    Com informações: O Bemdito

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