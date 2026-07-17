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    BPFron apreende motos e 1.200 pacotes de cigarros contrabandeados em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Duas motocicletas e 1.200 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos nesta quarta-feira (15), durante uma ação realizada na zona rural de Guaíra.

    As equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), que atuavam no âmbito da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizavam patrulhamento em conjunto com a Polícia Federal, por meio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), quando avistaram diversas motocicletas transportando volumes suspeitos.

    Ao perceberem a aproximação das viaturas, os condutores fugiram, abandonando parte da carga no local. Apesar das buscas, os suspeitos não foram localizados.

    Durante a ação, os policiais apreenderam duas motocicletas utilizadas no transporte do contrabando, além de 1.200 pacotes de cigarros de origem estrangeira introduzidos irregularmente no Brasil.

    As motocicletas e toda a carga apreendida foram encaminhadas à base do NEPOM da Polícia Federal, em Guaíra, onde foram adotados os procedimentos legais.

    De acordo com as forças de segurança, o prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 82 mil.

    Com informações: Ponto da Notícia

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