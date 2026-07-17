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    Criminoso invade laboratório e furta dinheiro e exames em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um laboratório de análises clínicas foi alvo de furto durante a madrugada de quinta-feira (16), no Centro de Guaíra. Além de dinheiro do caixa, o autor levou aproximadamente seis custódias de exames toxicológicos.
    A responsável pelo estabelecimento relatou para a PM que encontrou a porta de entrada apenas encostada ao chegar para iniciar o expediente. Ao entrar no laboratório, percebeu que as gavetas do balcão da recepção haviam sido reviradas.
    Segundo a Polícia Militar, o invasor permaneceu apenas na área da recepção, de onde furtou o dinheiro do caixa e as custódias dos exames toxicológicos que estavam sobre o balcão. O laboratório não possui câmeras de monitoramento nesse ambiente.
    Durante a vistoria no local, os policiais encontraram uma pinça caída no chão. Conforme o relato da responsável, o objeto pode ter sido utilizado para violar a porta de acesso ao estabelecimento.
    O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
    Com informações: Ponto da Notícia
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