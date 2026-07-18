Prefeitura de Mundo Novo realiza revitalização de áreas de estacionamento e faixas de pedestre na Avenida Brasil

Programação é para intervenção em torno do Posto de Saúde Central

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –

A prefeitura de Mundo Novo iniciou, no início deste mês, intervenção na Avenida Brasil, na recuperação de sinalização de trânsito, desde o seu início, pra quem vem de Eldorado, até a Avenida Adjalmo Saldanha (saída para Guaíra).

O serviço denota em pintura do meio-fio, com a sinalização em branco para estacionar e em amarelo de proibido estacionar, incluindo esquinas e entradas de residências. Nos locais com estacionamento central na avenida, a pintura também foi refeita.

Cesar Filho, diretor municipal de Trânsito (Demutran), apontou que recursos no valor de R$ 25 mil do próprio município, propiciam o trabalho, que inclui recuperação de faixas de pedestre na área central e placas de 30km/h, na referida avenida.

O próximo serviço será sinalização de entrada para as áreas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central Valdir Pazzoti, tanto no lado da Fisioterapia Municipal, como nos locais da Endemias e Vigilância Sanitária.

“Depois da inauguração da Fisioterapia e da transferência da Farmácia Municipal (pra frente da UBS), a área está precisando de algumas intervenções”, explicou César.

O Demutran conta com o apoio do setor de Pinturas, através do coordenador William Silva e servidores Alexandre Cardoso e Edmilson Freire. Os dois órgãos integram a Secretaria Municipal de Obras.