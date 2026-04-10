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    Habitação – Guaíra realizará solenidade para entrega de ordem de serviço de 25 moradias do programa Minha Casa Minha Vida

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    O Município de Guaíra promove, no próximo dia 11 de abril, às 11h, no Ginásio de Esportes da Eletrosul, a solenidade de entrega da ordem de serviço para a construção de 25 unidades habitacionais por meio do programa habitacional do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida.

    O ato marca um avanço importante na política pública de habitação no município, com impacto direto na qualidade de vida de famílias contempladas. A iniciativa integra ações voltadas à ampliação do acesso à moradia digna, com estrutura adequada e segurança para os beneficiários.

    A cerimônia contará com a presença de autoridades municipais, representantes institucionais e parceiros envolvidos na viabilização do projeto. A obra possui apoio do Governo Federal, dentro das diretrizes do Novo PAC, com participação da Caixa Econômica Federal na operacionalização.

    A entrega da ordem de serviço representa o início oficial das obras, etapa fundamental para a concretização de um dos direitos básicos da população: o acesso à moradia.

    Portal Guaíra via Assessoria

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