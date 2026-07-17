Decreto muda horário de atendimento nas repartições municipais de Eldorado

Novo expediente entra em vigor conforme Decreto Municipal nº 129/2026. Saúde, Educação e demais secretarias terão horários específicos para alguns setores

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

A Prefeitura de Eldorado anunciou a alteração no horário de funcionamento das repartições públicas municipais. A mudança foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 129/2026 e estabelece que, de forma geral, o expediente dos órgãos municipais passará a ser realizado das 7h às 13h.

De acordo com a administração municipal, o novo horário será adotado no Paço Municipal e nas Secretarias de Obras, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, que atenderão ao público no período das 7h às 13h.

Na Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria e a Regulação de Saúde também funcionarão das 7h às 13h. Já os demais departamentos do Núcleo de Saúde e os postos de saúde manterão atendimento em dois períodos, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Farmácia Municipal seguirá com expediente das 7h às 11h e das 13h às 19h, mantendo o atendimento estendido no período da tarde.

Na área da Educação, a Secretaria Municipal de Educação passará a atender das 7h às 13h. No entanto, as escolas municipais e os Centros de Educação Infantil (CEIs) continuarão funcionando em horário normal, sem qualquer alteração nas atividades.

Com informações: TV Sobrinho