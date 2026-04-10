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    PRF prende contrabandista que tentou se esconder em conveniência de posto na BR-163 em Guaíra

    willian
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    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (09), em Guaíra, um homem que transportava cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.
    A abordagem ocorreu no pátio de um posto de combustíveis, no quilômetro 350 da BR-163.
    A equipe policial realizava patrulhamento quando avistou o automóvel de cor branca sendo abastecido. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou se esconder no interior da conveniência do posto. A atitude suspeita motivou a fiscalização, sendo que, já pela janela do passageiro, os policiais visualizaram diversas caixas de cigarros.
    O homem foi localizado no caixa da conveniência e, durante a abordagem, confessou ser o proprietário da carga. Ele informou aos policiais que adquiriu os produtos no Paraguai e pretendia revendê-los no município de Maringá (PR).
    Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao condutor que responderá ao crime de contrabando.
    Fonte: Ponte da Notícia
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