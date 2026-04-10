PRF prende contrabandista que tentou se esconder em conveniência de posto na BR-163 em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (09), em Guaíra, um homem que transportava cerca de 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A abordagem ocorreu no pátio de um posto de combustíveis, no quilômetro 350 da BR-163.

A equipe policial realizava patrulhamento quando avistou o automóvel de cor branca sendo abastecido. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou se esconder no interior da conveniência do posto. A atitude suspeita motivou a fiscalização, sendo que, já pela janela do passageiro, os policiais visualizaram diversas caixas de cigarros.

O homem foi localizado no caixa da conveniência e, durante a abordagem, confessou ser o proprietário da carga. Ele informou aos policiais que adquiriu os produtos no Paraguai e pretendia revendê-los no município de Maringá (PR).

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao condutor que responderá ao crime de contrabando.

Fonte: Ponte da Notícia