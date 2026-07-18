Homem morre ao bater na traseira de carreta na BR-163 em Mundo Novo

Um homem morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (17), na BR-163, saída de Mundo Novo (MS) para Guaíra (PR).

Conforme as informações, o motociclista seguia pela rodovia, em direção à Guaíra, quando perdeu o controle da motocicleta. Desgovernada, a moto saiu da pista e colidiu com violência na traseira de uma carreta estacionada na marginal da BR-163.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Motiva Pantanal foram acionadas para prestar socorro a vítima, mas o motociclista entrou em óbito no local da batida.

A PRF e a Polícia Civil também estiveram no local realizando os levantamentos. A vítima ainda não foi oficialmente identificada.

Com informações: Ponto da Notícia