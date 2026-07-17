Festa Junina das escolas de Mundo Novo reúne famílias em noite de cultura, tradição e muita alegria

As escolas da rede municipal de Mundo Novo (MS) promoveram uma grande Festa Junina, reunindo alunos, familiares, professores e a comunidade em uma noite marcada pela alegria, cultura e valorização das tradições populares.

O evento contou com belas apresentações de dança preparadas pelos estudantes, que encantaram o público com coreografias inspiradas nas tradicionais festas juninas. Vestidos a caráter, os alunos deram um verdadeiro espetáculo, demonstrando dedicação e entusiasmo em cada apresentação.

Além das atrações culturais, os visitantes puderam aproveitar pipoca e chá gratuitos, distribuídos durante a festa, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e reforçando o espírito de confraternização entre as famílias e a comunidade escolar.

A Festa Junina também foi uma oportunidade para fortalecer os laços entre escola e comunidade, preservando costumes que fazem parte da cultura brasileira e proporcionando momentos de diversão para pessoas de todas as idades.

Com muita música, danças típicas, animação e participação popular, o evento foi um grande sucesso e deixou boas lembranças para todos os presentes, evidenciando o compromisso das escolas de Mundo Novo em promover atividades que unem educação, cultura e integração social.