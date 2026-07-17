sexta-feira,
17/07/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesFesta Junina das escolas de Mundo Novo reúne famílias em noite de...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoVariedades

    Festa Junina das escolas de Mundo Novo reúne famílias em noite de cultura, tradição e muita alegria

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    As escolas da rede municipal de Mundo Novo (MS) promoveram uma grande Festa Junina, reunindo alunos, familiares, professores e a comunidade em uma noite marcada pela alegria, cultura e valorização das tradições populares.

    O evento contou com belas apresentações de dança preparadas pelos estudantes, que encantaram o público com coreografias inspiradas nas tradicionais festas juninas. Vestidos a caráter, os alunos deram um verdadeiro espetáculo, demonstrando dedicação e entusiasmo em cada apresentação.

    Além das atrações culturais, os visitantes puderam aproveitar pipoca e chá gratuitos, distribuídos durante a festa, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e reforçando o espírito de confraternização entre as famílias e a comunidade escolar.

    A Festa Junina também foi uma oportunidade para fortalecer os laços entre escola e comunidade, preservando costumes que fazem parte da cultura brasileira e proporcionando momentos de diversão para pessoas de todas as idades.

    Com muita música, danças típicas, animação e participação popular, o evento foi um grande sucesso e deixou boas lembranças para todos os presentes, evidenciando o compromisso das escolas de Mundo Novo em promover atividades que unem educação, cultura e integração social.

    Artigo anterior
    Decreto muda horário de atendimento nas repartições municipais de Eldorado

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: