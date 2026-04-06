Copa do Mundo 2026: Grupo da morte desafia gigantes e Brasil tem caminho acessível, mas estreia pesa

A Copa do Mundo de 2026 já tem seus grupos definidos e o cenário da fase inicial mistura equilíbrio e contrastes entre chaves mais pesadas e outras consideradas acessíveis. Considerando o ranking da FIFA, o Grupo I aparece como o mais difícil do torneio, enquanto o Brasil, apesar de estar em uma chave menos pesada, terá um desafio relevante logo na estreia.

O chamado “grupo da morte” reúne seleções de alto nível técnico e ranking elevado. França, Senegal, Noruega e Iraque formam a chave mais forte da competição, com destaque para o duelo entre franceses e senegaleses, que figura como um dos confrontos mais pesados da fase de grupos.

Já a seleção brasileira aparece em uma situação considerada mais confortável. Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil está em uma das chaves menos fortes — apenas a oitava em nível geral entre as 12 — tendo como adversários Marrocos, Escócia e Haiti.

Apesar disso, o desafio não é desprezível. Logo na estreia, o Brasil enfrenta Marrocos, em um confronto entre duas seleções do top 10 do ranking da FIFA, o que eleva o grau de dificuldade inicial. Esse duelo concentra boa parte da força do grupo, já que os outros adversários têm menor expressão no cenário mundial, especialmente o Haiti.

Na outra ponta, o Grupo B aparece como o mais fraco da Copa, evidenciando o desequilíbrio entre as chaves neste novo formato com 48 seleções.

Assim, o Brasil chega ao Mundial com um caminho teoricamente mais tranquilo na fase de grupos, mas com a necessidade de atenção máxima já no primeiro compromisso para evitar surpresas e encaminhar a classificação.

Fonte: Portal Guaíra