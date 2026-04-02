Câmara de Japorã aprova áreas para fábrica de fertilizantes, frigorífico e associação consolidando ações do Executivo

Autoridades assinam escrituras, confirmam doação definitiva de áreas para desenvolvimento da agroindústria e da organização produtiva e entregam escrituras aos empresários-

O Poder Legislativo de Japorã consolidou sua atuação como agente propulsor do desenvolvimento econômico municipal. Por meio de uma articulação direta com o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores aprovou, de forma unânime, três leis fundamentais que garantem incentivos para a instalação de novas empresas, prometendo transformar o cenário social e financeiro local e da região.

Para selar essa consolidação, nesta semana, o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) — acompanhado de empresários, do presidente da Câmara, vereador Gabriel Klasmann, e do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Japorã, Walter J. Silva — assinou as escrituras de doação de áreas para a instalação dos empreendimentos.

As legislações aprovadas recentemente autorizam o município a ceder espaços e oferecer incentivos a três projetos estratégicos:

TS Fertilizantes Ltda: Recebeu a destinação de uma área de 2,42 hectares para a implantação de uma fábrica de fertilizantes agrominerais, que será um braço da Petra Agronegócio . A Petra foi fundada em 2008 e sediada em Maringá (PR), a empresa atua na comercialização de grãos, logística agropecuária e captação de crédito rural. Identificou Japorã como localização estratégica para sua expansão em Mato Grosso do Sul. Segundo os diretores, a futura filial deve gerar cerca de 40 empregos diretos. Uma das marcas produzidas em solo japorãense será a Petra Fertilizantes, com foco na mandiocultura. O valor do incentivo, conforme a escritura de doação, é de R$ 235.000,00.

MS Fish: Focada na agroindustrialização de tilápia, a empresa tem como meta inicial o abate de 3 toneladas de peixe por dia, absorvendo a produção de Japorã, Eldorado e demais municípios do Cone Sul. Recebeu uma área de 10 mil metros quadrados. O valor do incentivo em escritura é de R$ 94.034,00.

Prefeito Malaquias (à esq.) com Lei de Doação de Área; o empresário Rodrigo (à dir), com escritura da área que era do Município e foi doada à MS Fish pela Prefeitura de Japorã. (Divulgação/CMJ)

“Vamos continuar apoiando e fomentando a piscicultura junto aos produtores da agricultura tradicional do município”, afirmou o prefeito Malaquias. Ele destacou o interesse na diversificação da agricultura familiar. O presidente da Câmara, Gabriel Klasmann, acrescentou: “Aprovar as doações com o aval de todos os vereadores garante segurança jurídica e cria novas opções de renda para nossos produtores”.

Rodrigo dos Santos, um dos diretores da unidade de pescados, confirmou a projeção: “Nosso projeto prevê capacidade de abate de 66 toneladas de tilápia por mês. Contrataremos, inicialmente, 10 colaboradores diretos e 20 indiretos, expandindo as contratações conforme o cronograma de produção”.

Associativismo e Unanimidade

Outra frente de desenvolvimento é o incentivo de uma área de 242 m² para a sede da Aviconsul (Associação dos Avicultores do Cone Sul). A entidade espera reunir dezenas de produtores de frango de corte que operam mais de 300 galpões em municípios como Japorã, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Juti.

As leis aprovadas garantem suporte desde a concessão de uso de imóveis até benefícios fiscais previstos no Programa de Desenvolvimento Municipal. O sucesso da iniciativa reflete a sintonia entre os poderes: enquanto o Executivo trabalha na prospecção e viabilidade técnica, o Legislativo atua com celeridade na análise das matérias.

Presidente do Legislativo, Gabriel Klasmann (em pé), participou das assinaturas de doação de área e escrituras a empresários que irão investir em Japorã. © Divulgação/CMJ © Divulgação/CMJ

“Nossa gestão tem o compromisso de transformar Japorã em um polo de oportunidades. Sem o apoio decidido da Câmara, não teríamos a agilidade necessária para atrair esses investidores”, declarou Malaquias. Gabriel Klasmann enfatizou que a união dos vereadores supera bandeiras partidárias: “A Câmara é um motor de desenvolvimento. Queremos garantir que o trabalhador japorãense tenha dignidade sem precisar sair de sua cidade”, destacou o presidente do Legislativo.