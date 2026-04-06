Empresário morre após acidente com barco em lago do Paraná

O empresário Ronaldo Fernandes, de 30 anos, morreu depois de um acidente envolvendo um barco, no lago da Usina Hidrelétrica Salto Caxias, em Capitão Leônidas Marques, no oeste do Paraná.

O acidente foi no sábado (4). A vítima foi atingida pela hélice do barco e teve amputação total da perna direita.

Em seguida, Ronaldo foi levado até a prainha de Capitão Leônidas Marques, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância da prefeitura prestaram os primeiros atendimentos.

Ele estava consciente, com sinais estáveis, e foi levado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, cerca de uma hora de distância do local onde recebeu os primeiros socorros. Apesar dos esforços, Ronaldo não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até a última atualização desta reportagem, não havia detalhes sobre o contexto do acidente.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que vai investigar as circunstâncias e as causas do acidente.

Ronaldo era empresário do ramo de chapeação. Ele deixa a esposa e um filho.

Portal Guaíra com informações do G1