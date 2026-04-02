Obras na BR-163 exigem atenção redobrada de motoristas nesta quinta-feira (02)

Trechos com pare-e-siga – Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Juti e Caarapó

Campo Grande News –

O avanço das obras na BR-163/MS segue ao longo desta semana com frentes de trabalho distribuídas em diversos pontos da rodovia. Nesta quinta-feira (2), a concessionária Motiva Pantanal mantém serviços simultâneos de ampliação e conservação, com impacto direto no tráfego em diferentes trechos.

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As intervenções têm como foco elevar o padrão da via, com melhorias que buscam garantir mais segurança, fluidez e conforto aos motoristas. Entre os serviços executados estão manutenção e recuperação do pavimento, reforço da sinalização viária, implantação de melhorias estruturais e limpeza dos sistemas de drenagem.

Para a realização dos trabalhos, alguns segmentos operam com desvios temporários ou no sistema de pare-e-siga, exigindo atenção redobrada dos condutores. A concessionária orienta que os motoristas respeitem a sinalização provisória e sigam as instruções das equipes operacionais ao longo do trajeto.Além disso, as condições climáticas podem interferir na programação. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por segurança.

Trechos com desvios

Os pontos com alterações no tráfego incluem segmentos em Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Caarapó e Mundo Novo. Há intervenções distribuídas ao longo de quilômetros estratégicos, especialmente em regiões com maior fluxo ou necessidade de recuperação estrutural.

Trechos com pare-e-siga

Já o sistema de pare-e-siga está presente em trechos que passam por Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de MT, Bandeirantes, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Douradina, Dourados, Caarapó, Juti, Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo.

Nesses locais, o fluxo de veículos é alternado em apenas uma faixa, o que pode gerar retenções momentâneas.A recomendação geral é que os usuários programem suas viagens, redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao se aproximarem das áreas em obras, contribuindo para a segurança de todos que utilizam a principal rodovia de Mato Grosso do Sul.