Homem é esfaqueado pela esposa e preso por tráfico de drogas

Mundo Novo (MS)

Um indivíduo de 29 anos de idade, morador do Bairro São Jorge em Mundo Novo, foi preso na noite de domingo (31), após agredir a esposa que para se defender, desferiu um golpe de faca em sua coxa esquerda.

Quando policiais militares estiveram na residência para atender a situação, em que a mulher foi jogada ao solo e foi agredida com socos e chutes, o que provocou hematoma em seu olho esquerdo e na mão esquerda, um dos policiais, perguntou para a vítima se o marido, tinha drogas em casa.

Ela disse acreditar que sim. Em um recepiente plástico, sobre a geladeira, havia 225 gramas de maconha.

O casal foi encaminhado ao hospital de plantão, para receber atendimento médico e de la, apresentando na Delegacia de Polícia, onde ele permanece detido por violência doméstica e tráfico de drogas.

Com informações: Polícia Militar de Mundo Novo, MS