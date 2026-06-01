Homem com mandado de prisão por rompimento de tornozeleira eletrônica é preso em Mundo Novo

Suspeito de 39 anos se apresentou espontaneamente à Polícia Militar e foi encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais

PM Mundo Novo –

Um homem de 39 anos, morador do bairro São Jorge, em Mundo Novo, foi preso na noite do último domingo (31) após se apresentar espontaneamente na Companhia da Polícia Militar do município.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto em razão de uma regressão cautelar, motivada pelo rompimento da tornozeleira eletrônica. Conforme informações da Polícia Militar, o indivíduo havia deixado o sistema prisional em meados do ano passado.

Ainda segundo a corporação, o homem possui registros criminais por crimes como homicídio, vias de fato, ameaça e rixa.

Após a apresentação voluntária, ele foi detido pelos policiais militares e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis ao caso.

Com informaçõe: TV Sobrinho