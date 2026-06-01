Com crianças de 4 e 9 anos no veículo, casal é preso por tráfico em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 328 quilos de maconha, neste sábado (30), em Mundo Novo . Um casal transportava a droga com duas crianças, de 4 e 9 anos, no veículo.

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada a um Kia/Sportage. O motorista seguiu alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas.

No veículo, que também era ocupado por três passageiros, a esposa do motorista e os dois filhos do casal, de 4 e 9 anos, foram encontrados os tabletes de maconha e 3 quilos de skunk.

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças.

Com informações: Dourados News