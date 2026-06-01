Itaquiraí: ação rápida dos bombeiros evita maiores danos após incêndio em veículo na BR-163

Rompimento de mangueira de combustível provoca princípio de incêndio em automóvel em frente à base do Corpo de Bombeiros neste sábado (30)

No início da noite deste sábado (30), um veículo Volkswagen Gol que trafegava pela BR-163, no sentido Itaquiraí–Mundo Novo, foi atingido por um princípio de incêndio nas proximidades da base do Corpo de Bombeiros Militar de Itaquiraí. A ocorrência foi registada por volta das 19h20.

O incidente ocorreu em frente à base do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SBM/1º SGBM/10º Grupamento de Bombeiros Militar) de Itaquiraí. Segundo a equipe de bombeiros, o rompimento de uma mangueira de combustível provocou o vazamento e o consequente princípio de incêndio no veículo.

A guarnição atuou de forma rápida e eficiente, conseguindo controlar o incêndio em poucos minutos e evitando que o fogo se alastrasse, o que poderia causar danos mais graves ao automóvel.

Graças à pronta intervenção dos militares, a situação foi rapidamente normalizada, sem registo de feridos. O veículo sofreu apenas danos limitados, resultado da rápida ação da equipe que se encontrava nas proximidades do local da ocorrência.

@portaldoconesul com informações (2º SBM/1º SGBM/10º Grupamento de Bombeiros Militar) de Itaquiraí.