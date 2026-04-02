Mara Caseiro ingressa no PL e destaca defesa da liberdade e responsabilidade fiscal

Comunicação/Mara Caseiro oficial –

“Hoje não é apenas um ato de filiação. Hoje é um posicionamento”, disse a deputada estadual Mara Caseiro no ato de sua filiação ao Partido Liberal (PL), na noite de segunda-feira (30), durante evento realizado no diretório estadual da sigla, em Campo Grande.

O ato reuniu um grande público e contou com a presença de lideranças políticas de todo o Estado, entre elas o ex-governador e presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, além de deputados, prefeitos, vereadores e representantes de diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Após anos de atuação no PSDB, Mara aproveitou a janela partidária para ingressar na nova legenda, com a qual afirma ter alinhamento de princípios e valores.

Durante o discurso, a parlamentar destacou que a mudança representa mais do que uma simples troca de partido. “Esta é a escolha clara de um caminho, a reafirmação de princípios e a coragem de dizer, com todas as letras, de que lado nós estamos”, afirmou. A deputada ressaltou que sua decisão foi motivada pela identificação com as pautas defendidas pelo PL, especialmente nas áreas econômica e social.

“Eu me filio ao Partido Liberal por identidade. Identidade com a defesa da liberdade, com a responsabilidade fiscal e com um Brasil que acredita no trabalho, no mérito e na dignidade das pessoas”, declarou. Segundo ela, o partido representa um projeto de país que alia crescimento econômico com políticas públicas eficientes. “Nós acreditamos em um Estado que acolhe e garante oportunidades, sem transformar isso em instrumento de manipulação”, completou.

Em sua fala, Mara também abordou temas como segurança pública, assistência social e combate à violência contra a mulher, defendendo ações concretas e resultados efetivos. “Defender a mulher não é slogan. É compromisso. Não basta discurso, é preciso política pública eficiente”, disse, ao mencionar os índices de feminicídio no país.

A parlamentar ainda destacou a importância de um ambiente de estabilidade econômica e responsabilidade fiscal, citando dados sobre a recuperação das contas públicas nos últimos anos e alertando para o retorno de déficits elevados. Ao longo do discurso, a deputada reforçou o posicionamento ideológico e a defesa de um país com mais liberdade e segurança.

“Nós queremos um Brasil sem revanchismo político, sem perseguições, sem divisão entre ‘nós e eles’. Um Brasil de respeito, de união e de oportunidades para todos”, afirmou.

Com a filiação ao PL, Mara Caseiro também confirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A expectativa é que a parlamentar leve para o cenário nacional sua experiência na política estadual, com atuação voltada principalmente às áreas de defesa das mulheres, desenvolvimento regional e fortalecimento dos municípios.