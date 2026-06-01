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    Curso de beneficiamento da mandioca traz qualificação ao assentamento Pedro Ramalho

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação Profissional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e o Sindicato Rural, deu início nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às atividades do curso de Beneficiamento da Mandioca.
    A capacitação está sendo realizada diretamente no Assentamento Pedro Ramalho.
    O treinamento, que conta com a instrução de Jeferson Sene de Santana, tem seu encerramento programado para esta terça-feira, dia 2 de junho.
    O principal objetivo da ação é capacitar os produtores e moradores da comunidade, transmitindo técnicas e conhecimentos essenciais para agregar valor à produção da mandioca, fortalecendo a agricultura familiar e abrindo novas portas para a inserção no mercado de trabalho.
    De acordo com a administração municipal, a iniciativa reforça o compromisso contínuo com a qualificação profissional da população. Ao descentralizar os cursos e levar a estrutura técnica até os assentamentos, o município amplia as oportunidades de desenvolvimento econômico e social para as famílias do campo.
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