Curso de beneficiamento da mandioca traz qualificação ao assentamento Pedro Ramalho

O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação Profissional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e o Sindicato Rural, deu início nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às atividades do curso de Beneficiamento da Mandioca.

A capacitação está sendo realizada diretamente no Assentamento Pedro Ramalho.

O treinamento, que conta com a instrução de Jeferson Sene de Santana, tem seu encerramento programado para esta terça-feira, dia 2 de junho.

O principal objetivo da ação é capacitar os produtores e moradores da comunidade, transmitindo técnicas e conhecimentos essenciais para agregar valor à produção da mandioca, fortalecendo a agricultura familiar e abrindo novas portas para a inserção no mercado de trabalho.